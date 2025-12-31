Yılbaşında 325 bin 267 personel görev yapacak

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, yılbaşı tedbirleri kapsamında, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığından 325 bin 267 personelin görev yapacağını açıkladı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığı olarak, başta Emniyet ve Jandarma teşkilatları, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı ve AFAD Başkanlığı olmak üzere, tüm birimlerle yılbaşı sürecine ilişkin Türkiye genelinde tedbirlerini aldıklarını belirtti.

13 BİN PERSONEL SAHADA

İzmir Valisi Süleyman Elban, yılbaşı günü alınacak tedbirlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Yılbaşı ile ilgili son 10-15 günden bu yana çeşitli tedbirleri hayata geçirmeye başladıklarını belirten Vali Elban, "Yılbaşı akşamı için 13 bin 385 arkadaşımızı görevlendirdik. Hem şehir merkezlerinde, kırsalda hem de denizde görev yapacaklar. Bu arkadaşlarımız 1680 araçla bu görev yürütecekler" diye konuştu.