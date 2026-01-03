İlk görüntüsünü paylaştı! Trump canlı yayında açıkladı: Venezuela'yı biz yöneteceğiz

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurdu.
ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıkladı.
Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulundu. Bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken, açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de oldu. İşte tüm dünyayı şoke eden operasyonda dakika dakika gelişmeler...
"MADURO NEW YORK'A GETİRİLECEK"
ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'in bir ABD savaş gemisinde olduğunu ve New York'a getirilerek burada adalet önüne çıkarılacağını söyledi.
Trump, Fox televizyonunda Venezuela'da düzenlenen operasyona ilişkin açıklamalarda bulundu.
Söz konusu operasyonun ordudan generallerin de olduğu bir odada çok sayıda kişiyle takip edildiğini belirten Trump, "Sanki bir televizyon programı izler gibi izledim." dedi.
Operasyonda her türlü senaryo için savaş uçağı bulundurduklarını kaydeden Trump, "İçeri girdiler, girilemeyecek çelik kapılı yerlere girdiler. Saniyeler içinde de dışarı çıkarıldılar, hiç böyle bir şey görmemiştim." ifadesini kullandı.
Söz konusu operasyonun 4 gün önce yapılacağını ancak hava şartlarının el vermediğini söyleyen Trump, hava düzelir düzelmez operasyonun başladığını kaydetti.
ABD tarafında birkaç kişinin yaralandığını ancak can kaybı olmadığı bilgisini paylaşan Trump, operasyonda bir helikopterin hasar aldığını ancak tüm helikopterler ve uçakların geri döndüğünü ifade etti.
"MADURO VE EŞİ YATAK ODALARINDAN SÜRÜKLENEREK ÇIKARILDI"
ABD'li yayın kuruluşu CNN, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun eşiyle yatak odasından sürüklenerek çıkarıldığını yazdı.
CNN'in konuya yakın bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores, ABD güçleri tarafından yatak odalarından çıkarılırken sürüklendi.
Kaynaklar, çiftin operasyon esnasında uyuduklarını ve saatin gece yarısı olduğunu kaydetti.
TÜRKİYE'DEN İTİDAL ÇAĞRISI
Dışişleri Bakanlığı, Venezuela'da meydana gelen son gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek, "Mevcut durumun bölgesel ve uluslararası güvenlik açısından olumsuz sonuçlar doğurmamasını teminen tüm tarafları itidalli davranmaya çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.
TRUMP MADURO'YU PAYLAŞTI
Trump Maduro'nun uçakta çekilen fotoğrafını paylaştı.
ABD BAŞKANI DONALD TRUMP CANLI YAYINDA AÇIKLAMA!
ABD Başkanı Trump, düzenlediği basın toplantısında, Venezuela'nın başkenti Caracas'a düzenlenen saldırılar ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun alıkonmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Trump, saldırının, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana görülmemiş bir askeri operasyon olduğunu ve amacının "diktatör Maduro'yu adalete teslim etmek" olduğunu savunarak, "Geleceğimizi biliyorlardı bu yüzden hazırdılar ama çok çabuk etkisiz hale getirildiler." ifadesini kullandı.
Saldırıda ABD tarafında hiçbir can kaybı olmadığını teyit eden Trump, çok sayıda helikopter ve savaş uçağı kullanılmasına rağmen hiçbirine zarar gelmediğini söyledi.
Trump, Venezuela'da, başka birisinin dahil olmasını ve uzun yıllardır yaşanan durumun yinelenmesini istemediğine işaret ederek, "(Venezuela) Güvenli, uygun ve makul geçiş yapabileceğimiz bir zamana kadar ülkeyi yönetmeye devam edeceğiz." dedi.
Venezuela halkı için barış, özgürlük ve adalet istediklerini belirten Trump, "Venezuela'yı, halkın iyiliğini düşünmeyen başka birisinin ele geçirmesine izin veremeyiz. Bunun gerçekleşmesine izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.
Trump, Maduro ve eşi Cilia Flores'in "ABD ve vatandaşlarına karşı ölümcül narko-terörizm nedeniyle" New York Güney Bölgesi tarafından suçlandığını, ikilinin şu anda New York'a giden bir gemide bulunduğunu ve yargılanmaları için New York ve Miami arasında bir karar verileceğini söyledi.
"ABD'NİN DEV PETROL ŞİRKETLERİNİ (VENEZUELA'DA) DEVREYE SOKACAĞIZ"
Venezuela petrolüne uygulanan ambargonun tamamen yürürlükte kalmaya devam edeceğini belirten Trump, Amerikan Donanması'nın oradaki pozisyonunu koruyacağını ve ABD'nin talepleri tam olarak karşılanana kadar bu durumun devam edeceğini söyledi.
Trump, "ABD'nin dev petrol şirketlerini (Venezuela'da) devreye sokacağız, milyarlarca dolar harcayarak petrol altyapısını onaracaklar ve ülke için para kazanmaya başlayacaklar." ifadesini kullandı.
Uygun geçiş olanan kadar Venezuela'da kalacağız. Gerekirse ikinci bir saldırı olabilir. Ülkede doğru bir geçiş yapılmasını istiyoruz.
ABD'nin dev petrol şirketlerini Venezuela'da devreye sokacağız.
"VENEZUELA'YI BİZ YÖNETECEĞİZ"
Trump, "Venezuela'yı adil ve eşit bir şekilde yöneteceğiz. Şu anda görevlendirilebilecek farklı kişilerle görüşmeye başladık" dedi.
MADURO NEW YORK'A GELDİ
Venezula Devlet Başkanı Nikolas Maduro'yu taşıyan askeri uçağın New York'a indiği açıklandı