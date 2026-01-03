İletişim Başkanı Duran'dan Özgür Özel'e tepki!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan sorumsuz ve nezaketten uzak üslubu, daha bir gün önce ifade ettiği "kutuplaşmadan çıkalım" söylemiyle açık bir çelişkidir. Özel'in dili; hakikati değil, öfkeyi ve çarpıtmayı yansıtmaktadır" diye açıkladı.

Türkiye'nin dış politikası hamasi ve fırsatçı sloganlarla değil, devletimizin ve milletimizin çıkarları çerçevesinde devlet aklıyla yürütülür.

"HUKUKSUZLUĞA KARŞI DURUŞUMUZ NETTİR"

Türkiye, uluslararası hukuk ve egemenliğe saygı ilkeleri konusunda her zaman tutarlı olmuştur. Kimden gelirse gelsin hukuksuzluğa karşı duruşumuz nettir. Sayın Cumhurbaşkanımızın uluslararası platformlarda ve ikili temaslarında ortaya koyduğu tavır ile ülkemizin hak ve menfaatleri konusundaki kararlı ve cesur duruşu, liderlik iradesinin açık göstergesidir.