Aydın’da 1.6 ton sahte zeytinyağı ele geçirildi

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, halk sağlığını hiçe sayarak piyasaya taklit ve tağşiş zeytinyağı sürmeye çalışanlara bir kez daha geçit vermedi. KOM Şube Müdürlüğü ve Otoyol Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince yürütülen titiz çalışma sonucu, büyük bir gıda sahtekârlığı önlendi.

GİŞELERDE YAKALANDI

Efeler ilçesi Aydın Otoyol gişelerinde durdurulan bir araçta yapılan aramada, sağlığa zararlı olduğu tespit edilen bin 632 litre taklit/tağşiş zeytinyağı ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon 200 bin TL olduğu belirlendi. Sahte zeytinyağlarının piyasaya sürülerek vatandaşların sağlığının ciddi şekilde tehlikeye atılmasının önüne geçilirken, 22 yaşındaki S.C. isimli şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatıldı. Yetkililer, gıda güvenliği konusunda denetimlerin kararlılıkla süreceğini vurgulayarak, vatandaşları şüpheli ürünler konusunda dikkatli olmaları yönünde uyardı.