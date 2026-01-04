Son dakika: ABD yayınladı: Maduro'dan yeni görüntü! Son dakika haberleri...Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu taşıyan uçağın New York'a ulaştığı ve Maduro'nun Metropolitan Gözaltı Merkezi'ne götürüldüğü bildirildi. Maduro'nun, ABD'deki ilk sözleri ve ardından götürüldüğü yer dünya gündemine oturdu.









ABD basını, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve Cilia Flores'i taşıyan uçak Stewart Hava Ulusal Muhafız Üssü'ne indiğini duyurdu. Maduro ve Flores'in Brooklyn bölgesindeki federal düzeyli Metropolitan Gözaltı Merkezi'nde tutulmasının beklendiği aktarıldı. Gözaltı merkezi çevresinde kalabalık bir grubun toplandığı, çok sayıda kişinin Venezuela bayrakları taşıyarak tezahüratta bulunduğu görüldü. Yetkililer, bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri alındığını bildirdi.



Bu yerleşkede daha önce Joaquin Guzman, Sean Combs, Luigi Mangione ve Ghislaine Maxwell gibi yüksek profilli mahkumlar tutulmuştu.





Maduro ve Flores'in gelecek hafta Manhattan federal mahkemesinde yargı önüne çıkarılacağı belirtiliyor.



NE OLMUŞTU?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta dün (cumartesi) yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu.



Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.



ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.