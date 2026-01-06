CHP muhaliflerinden Kılıçdaroğlu'na şikayet!

Son olarak İstinaf Mahkemesi, CHP 38. Olağan Kurultayı ile İstanbul İl Kongresi 'nin iptaline ilişkin "davanın reddi" kararını önceki gün kaldırmıştı. Dosya yeniden ilk derece mahkemesinde görülecek. Muhalif cephe, söz konusu gelişme ile yeniden mutlak butlan ihtimalinin belirdiğini savunuyor.

32 yeni ismin yer aldığı PM'de eski DEVA Partili Evrim Rızvanoğlu, eski İYİ Partili Bahadır Erdem, eski Demokrat Partili Salih Uzun ve eski Gelecek Partililer Serkan Özcan ile Kerim Rota gibi isimlerin yer alması büyük tepki çekmişti. PM'deki yeni görüntü, "Sağa kaydık" eleştirilerine de zemin hazırlamıştı.

İÇERİDE DE TEPKİ VAR



Başarısız ve etkisiz görüntüyle eleştirilerin odağında yer alan gölge kabine ise tüzük değişikliği ile MYK'dan ayrılmış, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'ne bağlanmıştı.

Dağınık yönetim şeklinin A takımı içerisinde de huzursuzluk yarattığı, özellikle Murat Bakan ve Gamze Taşcıer gibi aktif siyasilerin genel merkezden uzaklaştırılmasına tepkilerin olduğu öğrenildi.