Güllü dosyasında şoke eden yazışmalar ortaya çıktı! Kendi kendini darp edip "Annem yaptı" demiş!

26 Eylül'de trajik bir şekilde hayatını kaybeden ünlü sanatçı Güllü 'nün (52) ölümü üzerindeki sis perdesi aralanıyor. Soruşturma kapsamında ulaşılan son deliller, kızı Tuğyan'ın annesiyle yaşadığı her tartışmayı gizlice kaydettiğini ve bu kayıtları biriktirdiğini ortaya koydu.

"AĞZIM YÜZÜM KAN İÇİNDE KERVAN!"

Günaydın'ın ulaştığı yazışmalarda, Tuğyan Ülkem Gülter, darp edilmiş bir halde çektiği görüntüyü sevgilisi Kervan'a gönderirken, videoda yüzünün kanlar içinde olduğu görüldü. Sevgilisinin "Kim yaptı?" sorusuna verdiği yanıt ise şoke etti: "Annem!"

KENDİ KENDİNE DARP İTİRAFI: "SİNİR KRİZİ GEÇİRDİM"

Mesajların devamında ortaya çıkan diyaloglar, olayın göründüğünden çok daha karmaşık olduğunu kanıtlıyor. Sevgilisi Kervan'ın, Tuğyan'ın ablasıyla ilgili şu mesajı dikkat çekti: "Ablan, Melek'e 'kendi kendine yapmış' demiş." Bu mesaj üzerine köşeye sıkışan Tuğyan, annesini suçlamasından kısa süre sonra gerçeği itiraf ederek şu yanıtı verdi: "Doğru söylüyor, sinir krizi geçirdim."