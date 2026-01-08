Aleyna Tilki’nin uyuşturucu testi sonucu belli oldu!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında şarkıcı Aleyna Tilki gözaltına alındı. Adli Tıp Kurumu'na kan ve saç örneği veren Aleyna Tilki'nin sonucu açıklandı. Şarkıcının test sonucu pozitif çıktı. Ünlü şarkıcının esrar kullandığı tespit edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında 18 Aralık'ta oyuncu İrem Sak, sosyal medya fenomeni Danla Biliç, Mümine Senna Yıldız ve şarkıcı Aleyna Tilki gözaltına alınmış, Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen isimler devam eden süreçte serbest bırakılmıştı.

ESRAR KULLANDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Söz konusu isimlere ait test sonuçları bu hafta açıklanırken, şarkıcı Aleyna Tilki'nin test sonucu ise henüz tamamlanmamıştı. Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan incelemede Tilki'nin test sonucu da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ulaştı. Tilki'nin uyuşturucu test sonucunun esrar kullanımına bağlı THC 'pozitif' olarak belirlendi. 25 yaşındaki şarkıcının esrar kullandığı ortaya çıktı.