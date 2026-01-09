Haberler Gündem Habertürk'teki uyuşturucu skandalında yeni bir ifade ortaya çıktı: "Akif gelince uyuşturucu ortaya çıkıyordu" Habertürk'teki uyuşturucu skandalında yeni bir ifade ortaya çıktı: 'Akif gelince uyuşturucu ortaya çıkıyordu' Habertürk'te yaşanan uyuşturucu ve fuhuş skandallarıyla ilgili yeni detaylar çıkmaya devam ediyor. Habertürk'ün eski Genel Müdürü Veyis Ateş'in kendisini uyuşturucuya alıştırdığını daha önceden hiç kullanmadığını iddia ederek Mehmet Akif'in ifadelerini boşa çıkaracak yeni bir ifade gün yüzüne çıktı. İşte detaylar... SABAH









Can Holding Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ'ın kontrolündeki Habertürk'te patlayan uyuşturucu ve fuhuş skandalıyla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Kendisini uyuşturucu maddeye, soruşturma kapsamında tutuklanan Habertürk'ün eski Genel Müdürü Veyis Ateş'in alıştırdığını, hiç uyuşturucu almadığını ve arkadaşlarının temin ettiğini iddia eden Mehmet Akif Ersoy'un iddialarını boşa çıkaracak bir ifade daha ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında İstanbul İl Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan İpek M. isimli şüpheli, Ersoy ve çevresine dair çarpıcı iddialarda bulundu.

Şüpheli İpek M.'nin savcılıkta verdiği ifadeye göre, olaylar 2022 yılına kadar uzanıyor. İpek M., gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un sık sık alkollü ve madde etkisindeyken çakarlı araç kullandığına şahit olduğunu iddia etti.