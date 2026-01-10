Uyuşturucu operasyonunda yeni gelişme: Selen Görgüzel ve Can Yaman dahil 7 gözaltı!

İlk olarak İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmaları kapsamında İstanbul Maslak'ta Klein Phonix adlı mekana baskın yaptı. Narkotik masasıda görev yapan 100 polis eğlence mekanına eş zamanlı baskın yaptı. Bütün giriş ve çıkış noktaları kontrol altına alınan eğlence mekanında, içeride üst araması yapıldı.

Ünlü isimlerin sıklıkla gittiği ve uyuşturucu ve fuhuş partilerinin merkezi haline gelen Bebek Otel de operasyonun bir başka noktasıydı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında otele baskın gerçekleşti ve jandarma ekipleri arama yaptı. Narkotik köpeklerinin de destek verdiği arama çalışmalarının tamamlanmasının ardından jandarma ekipleri otelden ayrıldı.