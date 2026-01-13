Terör saldırısının şüphelilerine 4’er kez ağırlaştırılmış müebbet

İZMİR Balçova'da 8 Eylül 2025'te 1. sınıf emniyet müdürü polis başmüfettişi Muhsin Aydemir, polis memurları Hasan Akın ve Ömer Amilağ'ı şehit eden, polis memuru Murat Dağlı'yı yaralayan DEAŞ üyesi E.B. ile babası N.B. ve annesi A.B'nin de aralarında bulunduğu 7'si tutuklu 13 şüpheliye ilişkin soruşturma tamamlandı.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Hazırlanan 58 sayfalık iddianamede, olay anına ilişkin görüntüler, bomba imha inceleme raporu ile şüphelilerin ve tanıkların ifadelerine yer verildi. Tüm şüpheliler hakkında 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet ile 261'er yıla kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianamede, E.B'nin aslında İzmir Fuarı'nda düzenlenen Sertap Erener konserine saldırı düzenleyeceği bilgisi de yer aldı.