‘Vaatlerinizin hangisini gerçekleştirdiniz?’

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, katıldığı bir canlı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. CHP'nin 31 Mart vaatlerini hatırlatan AK Partili İnan, "Ana muhalefet partisi İzmir'de emekli vatandaşlarımızın duygularını istismar edecek şekilde çeşitli vaatlerde bulundular. 10 bin lira destek, dayanışma kartları, su indirimi gibi vaatler ortaya koydular. Şu an ortada indirim yapılacak su yok. 31 Mart'ta verdiğini vaatlerin hangisini gerçekleştirdiniz? Biz ekonomi anlamında şikayetler alıyoruz ancak 2026 yılında vatandaşlarımızın alım gücünü yükselteceğiz. Bu meselelere kalıcı çözüm getireceğiz. Biz tamamen geleceğimizi önceleyen kararlık koyduk. Bu her türlü siyasi hesabın üstündedir. CHP anket sonuçlarında 27'lere düştü. Bu gidişle de 25'lere hapsolacak. CHP, 31 Mart'ta bazı seçim çevrelerinde netice aldı. Şehirler 2 senede 10 sene geriye gitti" dedi.