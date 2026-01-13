‘Venezuela halkının her zaman yanındayız’

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik AK Parti Merkez Yürütme Kurulu sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Suriye'de yaşanan gelişmeler ile ilgili konuşan Ömer Çelik, Halep'te yaşanan SDG ve Suriye ordusu arasındaki çatışma ile ilgili, "SDG mutabakata uymalı bir ülkede 2 ordu olmaz. Suriye ordusu yapılması gerekeni yaptı. Suriye, tek bir devlet ilkesi içinde yoluna devam edecek. Terörsüz Türkiye sürecinin ne kadar kıymetli olduğunu bir kere daha görmüş olduk" ifadelerini kullandı. Dünya genelindeki sorunlara da değinen Ömer Çelik, "Venezuela'daki müdahalenin ve Devlet Başkanı Maduro'nun şu an bulunduğu durumun yarattığı etkiler devam ediyor. Biz her zaman Venezuela halkının yanındayız. Her zaman dış müdahaleler olumsuz sonuçlar doğuruyor" dedi.

'MİLLİ İRADE OLMALI'

"AYRICA biz komşumuz İran'da bir kaosun çıkmasını asla arzu etmeyiz" diyen Çelik şöyle devam etti: "Sorunların çözülmesi Sayın Pezeşkiyan'ın ifade ettiği gibi İran toplumunun kendi öz dinamikleriyle gerçekleşmeli. İran devletinin kendi milli iradesiyle gerçekleşmelidir. Müdahalelerin kötü sonuçlar doğuracağını, İsrail'in kışkırtmasıyla ortaya çıkacak birtakım müdahalelerin daha büyük krizlere yol açacağını görüyoruz."