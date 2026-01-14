Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne operasyon

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmasında belediye birimleri ASAT ve ALDAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 22 şüpheli için gözaltı ve arama kararı verildi. Bir kişinin cezaevinde, bir kişinin de yurtdışında olduğu 22 kişilik listede yer alan 20 kişilik listede bulunan isimler sabah saatlerinden itibaren Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri tarafından tek tek gözaltına alınmaya başlandı. 18 kişinin gözaltın alındığı kaydedildi.

4 AYRI SUÇTAN GÖZALTI KARARI VERİLDİ

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasında, İçişleri Bakanlığı'nın görevlendirdiği Mülkiye Başmüfettişi raporu ve bilirkişi incelemesiyle Gözaltı Kararı verilen isimler arasında tutuklu bulunan eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'te bulunuyor. Böcek cezaevinde olduğu için ekipler tarafından ifadesinin cezaevinde ya da emniyette alınabileceği öğrenildi. Savcılık tarafından yürütülen soruşturmada şüphelilere, nitelikli zimmet, edimin ifasına fesat karıştırma, denetim görevinin ihmali, haksız mal edinimi, görevi kötüye kullanma ve suça iştirak suçlamaları yöneltildi. İddiaların, ALDAŞ A.Ş. ve ASAT bünyesinde yapılan bazı alım, ödeme ve ihale işlemlerinde kamu zararına yol açıldığı yönünde olduğu öğrenildi. Soruşturma dosyasında, bazı yöneticilerin görev ve yetkilerini kötüye kullanarak usulsüz işlemlere göz yumduğu, bazı şüphelilerin ise bu fiillere doğrudan iştirak ettiği öne sürüldü. Mali işlemlerde denetim mekanizmalarının işletilmediği, kamu kaynaklarının amacı dışında kullanıldığı iddiaları da soruşturma kapsamına alındı.