Başkan Erdoğan: Kardeşliğin bozulmasına izin veremeyiz

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti MYK toplantısında "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin kararlılık mesajı verdi. Suriye'deki son gelişmelerin ele alındığı toplantıda, Halep'in YPG unsurlarından temizlenmesinin kalıcı barış için kritik bir kazanım olduğuna dikkat çekildi. Erdoğan, Türkler, Araplar ve Kürtler arasındaki kardeşliğin korunması konusunda hassasiyet uyarısı yaptı.

HASSASİYETLE YÖNETİLECEK

EDİNİLEN bilgiye göre Başkan Erdoğan, Türkiye'nin güvenliğini tehdit edecek bir durumun oluşmaması için gerekli tüm önlemlerin alındığını belirterek, Halep'in, YPG unsurlarından temizlenmesinin Suriye'de kalıcı barış, huzur ve güvenliğin tesisi açısından önemli bir kazanım olduğunu vurguladı. Erdoğan'ın, terör örgütünün Suriye'deki uzantısının maksimalist ve irrasyonel taleplerine rağmen, Suriye hükümetinin kuşatıcı bir anlayışla hareket ettiğini, bu yaklaşımın devam etmesinin Suriye halkının hayrına olacağını söylediği aktarılıyor. Komşuluk hukukunun altını çizen Erdoğan'ın, "Türkler, Araplar, Kürtler arasındaki kardeşliğin bozulmasına izin veremeyiz, süreci hassasiyetle yönetmeliyiz, tahriklere karşı dikkatli olmalıyız" dediği öğrenildi. "Halep'teki son gelişmelerin 10 Mart mutabakatının uygulanması için tarihi bir fırsat sunduğunu" dile getiren Erdoğan'ın, Türkiye'nin bu doğrultuda çalışmalarını sürdürmeye kararlı olduğunu vurguladığı belirtiliyor.