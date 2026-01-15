Uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme! 15 ismin testi pozitif çıktı

Operasyonlarda yapılan aramalarda çeşitli uyuşturucu maddeler ve suç unsurları ele geçirilmiş, aralarında Can Yayın Holding Yöneticisi tutuklu Kenan Tekdağ 'ın kontrolündeki Habertürk'ün eski Genel Müdürü olan Veyis Ateş , rapçi Ege Karataşlı, Miss Türkiye 2016 güzeli manken Buse İskenderoğlu 'nun gözaltına alınmıştı. Daha sonra ise moda dünyasından Rabia Yaman ve Les Benjamins'in direktörü Zohaer Majhadi gözaltına alınmasıyla gözaltına alınanların sayısı 22'ye ulaşmıştı.

TESTLERİ POZİTİF ÇIKTI

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Murat Gülibrahimoğlu'nun sevgilisi Rabia Karaca, modacı Rabia Yaman, Les Benjamins'in direktörü Zohaer Majhadi, Miss Türkiye Güzeli Buse İskenderoğlu, fenomen Dilara Ege Çevik, Suma Han gece kulübü sahibi Cengiz Can Atasoy'un aralarında bulunduğu 15 kişini kokain test sonucu pozitif çıktı.

POZİTİF ÇIKAN DİĞER ÜNLÜLER

Pozitif çıkan diğer isimlerin şu şekilde; avukat Burak Güngörmedi, Burak Ateş'in şoförü Ayhan Yücesoy, Resul Arslan, Emrah Gencer, işletmeci Yasin Burak Becek, Tuğrulbey Aran, Cihan Güler, Pınar Mintaş ve Serap Saylan'ın saç ve kan örneklerinde kokain maddesi pozitif çıktı.

5 İSMİN NEGATİF ÇIKTI

Ünlü isimlerin menajeri Haluk Şentürk, Süzer Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ali Baran Süzer, "thebacim" lakabıyla tanınan Şebnem İnan, sosyal medya fenomeni Nilay Didem Kılavuz ve Ömer Can Kılıç'ın ise sonuçları negatif çıktı.

MURAT GÜLİBRAHİMOĞLU İTİRAFI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Rabia Karaca, telefonundaki 48 binden fazla fotoğrafla fuhuş ve uyuşturucu çarkının yanı sıra Ekrem İmamoğlu'nun A Takımıyla ilgili çarpıcı bilgiler paylaşmıştı. İBB'nin firari sanığı Murat Gülibrahimoğlu ile sevgili olduğu dönemde yurt dışına kumar oynamaya gittiklerini itiraf eden Karaca, "Gülibrahimoğlu beş dakikada 200 bin dolar kaybetti. Bu paralar İBB'den kazandığı paralardı" ifadesini kullanmıştı. İfadesinde "Gülibrahimoğlu, döküm sahasından günde 50 milyon TL kazandığını anlatırdı" diyen Karaca, Ekrem İmamoğlu'nun da kullandığı jette Gülibrahimoğlu'nun fuhuş ve uyuşturucu partileri verdiğini, voleybolcu Derya Çayırgan'ın ise İBB'nin tutuklu eski başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sevgilisi olduğunu söylemişti.

FUHUŞ SORUŞTURMASINDAN TUTUKLANDILAR

İBB eski Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturmasında adı geçen firari Murat Gülibrahimoğlu'nun, 2022-2025 yılları arasında İstanbul'dan özel jetle defalarca yurt dışına çıkış yaptığı ve iddiaya göre bu uçuşlarda taşınan paranın büyük bölümünün İmamoğlu'nun talimatıyla Londra'ya götürüldüğü ortaya çıkmıştı. Aynı jetle 2 kez yurt dışına gittiği tespit edilen Rabia Karaca ile Merve Eryiğit, geçen ay uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında tutuklandı. Karaca'nın ifadesi üzerine özel jet yolculuklarına katıldığı belirtilen Selen Görgüzel, Ayşe Sağlam, Nilüfer Batur Tokgöz ve Ceren Alper gözaltına alındı.