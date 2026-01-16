Haberler Gündem Ankara - İzmir YHT hattında yeni gelişme! Bakan Uraloğlu bütçeyi açıkladı Ankara - İzmir YHT hattında yeni gelişme! Bakan Uraloğlu bütçeyi açıkladı Ankara - İzmir Yüksek Hızlı Tren Projesinde önemli bir yol daha alındı. 2026 yılı yatırım programı ile birlikte Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın İzmir’deki hangi proje için ne kadar bütçe ayırdığı da belli oldu. İşte YHT hattının detayları… SABAH









2026 Yılı Yatırım Programı'nın kabulü ve uygulanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Kararla birlikte kamu yatırımlarına ayrılan ödenekler de netleşti. Yayımlanan listede İzmir'i de yakından ilgilendiren çok sayıda proje yer aldı. Bu projelerden birisi de Ankara-İzmir Hızlı Tren Hattı oldu. Toplam maliyeti 101 milyar 487 milyon 60 bin 747 TL olan proje için 2026 yılı yatırım programında 15 milyar 711 milyon 45 bin TL ödenek ayrıldı. 2025 yılı sonu itibariyle Ankara- İzmir YHT için 85 milyar 775 milyon 15 bin 747 TL bütçe kullanılmış oldu.

TAMAMI 2027'DE HAYATA GEÇECEK! 2007 yılında başlayan ve 2027 yılında hayata geçmesi planlanan proje ile Ankara-İzmir arasındaki 3 saat 30 dakikaya düşecek. Projenin Afyonkarahisar'a kadar olan bölümü 2026 yılında tamamı ise 2027 yılında hizmete girmiş olacak. 508 kilometre uzunluğundaki proje kapsamında; Emirdağ, Afyonkarahisar, Uşak, Alaşehir, Salihli, Manisa, Muradiye, Ayvacık, Emiralem ve Menemen olmak üzere 10 istasyon ile 40,7 kilometre uzunluğunda 49 tünel, 25,5 kilometre uzunluğunda 67 viyadük, 81 köprü, 781 menfez ve 177 üstgeçit ile 244 altgeçit yer alacak. Ankara-İzmir Hızlı Tren Projesi'nin tamamlanması ile mevcut demiryolu bağlantısıyla 824 kilometre olan mesafe 624 kilometreye inecek. Ankara-İzmir arası 14 saat olan seyahat süresi ise 3 saat 30 dakikaya inecek."