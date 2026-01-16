Denizli CHP İl Başkanı Horzum için hesap vakti

CHP Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci'nin şikâyeti üzerine Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen hazırlık soruşturması kapsamında ifade verdi. Ali Osman Horzum, Denizli Acil Durum Hastanesi inşaatı önünde yaptığı açıklamada AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci için kullandığı sözler sebebiyle tepki çekmişti.

"SÖZLERİMİN ARKASINDAYIM"

Nihat Zeybekci'nin "tehdit" iddiasıyla şikâyetçi olduğu dosya kapsamında ifade veren İl Başkanı Horzum, kamuoyuna yansıyan sözlerinin arkasında durduğunu söyledi. Süreç, Nihat Zeybekci'nin Acil Durum Hastanesi'ne su aboneliği verilmediği ve su bağlanmadığı yönündeki açıklamalarının ardından başlamıştı. Bunun üzerine Horzum, 6 Ocak'ta hastane inşaatına giderek binaya girmek ve çeşmelerden su aktığını göstermek istemiş ancak görevli personel tarafından içeri alınmamıştı. Horzum, daha sonra inşaat alanının bahçesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Nihat Zeybekci'yi hedef alarak asılsız iddialarda bulunmuştu.