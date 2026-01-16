Eyüpspor’a kayyum atandı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bahis soruşturması kapsamında Eyüpspor birlikte 8 şirkete kayyum atandı. Soruşturmada tutuklanan Özkaya'nın dosyası ayrılarak, Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçlar Soruşturması Bürosu'na gönderildi. Bu kapsamda, Özkaya'nın sahibi olduğu Eyüpspor ile 8 şirketine TMSF'nin kayyum olarak atanmasına karar verildi.

Şirket isimleri ise şu şekilde:

1-) Eyüpspor

2-) Metal Filo Hizmetleri Otomotiv AŞ

3-) Metal Auto Motorlu Araçlar AŞ

4-) Bi Poliçe Sigorta Acenteliği LTD

5-) BM Grup Ticaret Gıda Otomotiv İnşaat LTD

6-) Easy Drive Filo AŞ

7-) Metal Oto Ticaret AŞ

8-) Metal Mimarlık AŞ

9-) Metal Havacılık AŞ.