İran’dan Türkiye’ye kitlesel göç tehlikesi bulunmuyor

MİLLİ Savunma Bakanlığı, İran'da yaşanan şiddet olayları sonrası Türkiye'ye göç ihtimali olabileceği yönündeki iddialara açıklık getirdi. MSB'den yapılan bilgilendirmede, "Sınırlarımıza yönelik şu anda kitlesel bir göç tespiti olmamasına rağmen hudut hattında ilave tedbirler çalışılmış, ihtiyaç halinde bu tedbirler hayata geçirilecektir. 560 kilometrelik İran hududumuzun güvenliği, hudut birlikleri tarafından 'Hudut namustur' anlayışıyla her türlü hava ve arazi şartında 7 gün 24 saat büyük bir özveriyle korunmaktadır" denildi.