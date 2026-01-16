Trafiği tehlikeye sokanlara 90 bin TL ceza geliyor

TBMM Genel Kurulu'nda trafik cezalarının artırılmasına yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifinin 17 maddesi kabul edildi.
Bu maddelere göre, trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirenler 90'ar bin lira idari para cezasına çarptırılacak.
Ayrıca bu sürücülerin sürücü belgeleri 60 gün süreyle geri alınacak, araçlar 30 gün süreyle trafikten menedilecek. Öte yandan 0,50 promilin üzerinde alkollü olarak araç kullandığı tespit edilen sürücülere verilen idari para cezası 700 liradan 25 bin liraya yükseltilecek.