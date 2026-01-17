Kabadayı CHP!





Ortaca İlçe Başkanı SABIKALI TEFECI ÇIKTI

CHP'NIN Muğla Ortaca teşkilatında ise bir başka skandal patlak verdi. Ortaca'da, yaklaşık 3 ay önce CHP İlçe Başkanlığı seçimleri yapıldı. CHP'li Ortaca Belediye Başkanı Evren Tezcan, seçimlerde "uyum içinde çalışacağız" diyerek CHP Ortaca İlçe Başkanı seçilen Mehmet Güzel'e açık destek verdi. Güzel'in başkan seçilmesinin ardından "Tefecilik", "Kasten yaralama" ve "Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçlarından ceza aldığı ortaya çıktı.

PARTİLİLER DE İSYAN ETTİ

Skandalın ortaya çıkmasının ardından Güzel'in İstinaftan istediği "Memnu haklarını iadesi" talebi, Bölge İdari Mahkemesi tarafından "Tefecilikten" 2 yıl 1 ay hüküm giymesi, "Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" ve "kasten yaralama" suçlarını işlediği için reddedildi. Güzel'in farklı suçlardan ceza alması ve kadrolaşma iddialarının ortaya çıkmasının ardından Ortaca'da, partililer İlçe Başkanı Mehmet Güzel ve Belediye Başkanı Tezcan'a tepki gösterdi. Güzel'in acilen istifa etmesini isteyen bazı yönetim kurulu üyeleri ve partililerin, durumu CHP Muğla İl Başkanlığı'na ve Genel Merkez'e ilettikleri öğrenildi. Ortaca Belediye Başkanı Evren Tezcan'ın seçimlerden önce bu tür kadrolaşmaya karşı çıktığını o dönem yönetiminden de destek aldığını belirten partililer, "Bu karardan derhal vazgeçilmeli. Bir taraftan işçi kıyımı yapılmaya çalışılıyor bir taraftan eşe dosta iş. Ortaca Belediyesi eşe dosta kadro açılacak yer değil. Neyi eleştiriyorsak onu yapar olduk" diye tepki gösterdi.