Kabadayı CHP!

Hizmetlerinden çok skandallarıyla gündeme gelen CHP'li Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay yine bir dayak olayıyla karakolluk oldu. Didim Belediye Başkanı olduğu günden itibaren sürekli bir skandala imza atan Hatice Gençay, ilk olarak damadı Cem Armutlu'yu belediyede alım ve ihale işlerinde danışman olarak atamıştı.
DAMADIYLA KANLI BIÇAKLI
Bazı projelerin ihalelerinde sorun çıkınca Gençay, damadının yetkilerini elinden alarak kendisini belediyeden uzaklaştırdı. Gençay'a
evinin önünde kurşun sıkılarak gözdağı verilmesi olayında adı geçen damat Armutlu, yakın çevresine seçim kampanyasında Gençay'ın tüm sorumluluğu kendisine bıraktığını, kampanya için kullanılan milyonlarca liranın iş dünyasından toplandığını ve geri ödemeler için
çöp poşetiyle para gönderildiğini söylemişti. İBB soruşturmasında Beyoğlu Belediyesi'ne düzenlenen operasyonda göz altına alınan 44 kişi arasında Gençay'ın basın danışmanı ve akrabası Alican Ayvataş da yer almıştı.
HAYVAN DÜŞMANI BAŞKAN
Başkan Hatice Gençay geçtiğimiz aylarda ise barınaktaki köpekleri 'yok edin' talimatı vermiş, bu karara itiraz eden barınak çalışanı Merve Göçer'i işten kovmuştu. Hizmetlerinden çok peş peşe skandallarla gündemden düşmeyen Gençay'ın bu kez de belediyede darp olayı gündeme bomba gibi düştü. Didim Hayvanları ve Doğayı Koruma Derneği (DİHAD) Başkanı Bilal Süren, depremde sahipsiz kalan ve sokak hayvanların barındırıldığı alanla ilgili yaşanan sorunları aktarmak üzere Hatice Gençay'dan randevu talep edip görüşmek için Didim Belediye binasına gitti. Süren, burada Belediye Başkanı Hatice Gençay'ın yakın korumasının saldırısına uğradı. Aldığı darbelerle dudağı patlayan Süren, tekme tokat kapıdan dışarı atıldı.
Ortaca İlçe Başkanı SABIKALI TEFECI ÇIKTI
CHP'NIN Muğla Ortaca teşkilatında ise bir başka skandal patlak verdi. Ortaca'da, yaklaşık 3 ay önce CHP İlçe Başkanlığı seçimleri yapıldı. CHP'li Ortaca Belediye Başkanı Evren Tezcan, seçimlerde "uyum içinde çalışacağız" diyerek CHP Ortaca İlçe Başkanı seçilen Mehmet Güzel'e açık destek verdi. Güzel'in başkan seçilmesinin ardından "Tefecilik", "Kasten yaralama" ve "Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçlarından ceza aldığı ortaya çıktı.
PARTİLİLER DE İSYAN ETTİ
Skandalın ortaya çıkmasının ardından Güzel'in İstinaftan istediği "Memnu haklarını iadesi" talebi, Bölge İdari Mahkemesi tarafından "Tefecilikten" 2 yıl 1 ay hüküm giymesi, "Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" ve "kasten yaralama" suçlarını işlediği için reddedildi. Güzel'in farklı suçlardan ceza alması ve kadrolaşma iddialarının ortaya çıkmasının ardından Ortaca'da, partililer İlçe Başkanı Mehmet Güzel ve Belediye Başkanı Tezcan'a tepki gösterdi. Güzel'in acilen istifa etmesini isteyen bazı yönetim kurulu üyeleri ve partililerin, durumu CHP Muğla İl Başkanlığı'na ve Genel Merkez'e ilettikleri öğrenildi. Ortaca Belediye Başkanı Evren Tezcan'ın seçimlerden önce bu tür kadrolaşmaya karşı çıktığını o dönem yönetiminden de destek aldığını belirten partililer, "Bu karardan derhal vazgeçilmeli. Bir taraftan işçi kıyımı yapılmaya çalışılıyor bir taraftan eşe dosta iş. Ortaca Belediyesi eşe dosta kadro açılacak yer değil. Neyi eleştiriyorsak onu yapar olduk" diye tepki gösterdi.