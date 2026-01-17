Öğrencilerin karne heyecanı

TÜRKIYE'DE dün 2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk döneminin tamamlanmasıyla tüm illerde karne heyecanı yaşandı. İzmir'de 721 bin 862 öğrenci karnesini aldı. Bayraklı Şehit Polis Fethi Sekin İlkokulu'nda ise özel bir tören düzenlendi. Törene, İzmir Valisi Süleyman Elban, İzmir Vali Yardımcısı Erkan Karahan ve İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi katıldı.

TEKİN'DEN İDDİALARA CEVAP

Vali Elban ve Yahşi tatil heyecanı yaşayan öğrencilere karnelerini ve hediyelerini verdi. Şehit Polis Fethi Sekin İlkokulu'nda 2'nci sınıfa giden Başar Ülük (8), "Valimiz karne verirken çok heyecanlandım ama önceden de hazırlanmıştım. Tatilde dinleneceğim, gezerim, kitap okurum ve oyun oynarım" dedi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de, Ağrı'da Valilik binasında düzenlenen İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Toplantının ardından açıklama yapan Tekin, öğrencilerin karne sevincine ortaklık ettiklerini belirtti. Tekin, aynı zamanda muhalefetin yanıltıcı 'karnelerden Atatürk fotoğrafının kaldırıldığı' iddialarına da açıklık getirdi. Karnelerde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafının kaldırılmadığını dile getiren Tekin, karne ile gelişim raporunu yan yana kameralara gösterdi. Karnelerde yer alan Atatürk fotoğrafının kaldırılmadığı görülürken Tekin, "Lütfen okullarımızı, bizleri, eğitim-öğretim sistemimizi Atatürk üzerinden eleştirmekten vazgeçsinler" sözleriyle seslendi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise, Ankara'da Pençe Kilit Harekatı şehidi Piyade Uzman Çavuş Selahattin Taşkın'ın 1'inci sınıf öğrencisi oğlu Aras Talha Taşkın'ın karnesini verdi.