İletişim Başkanı Burhanettin Duran: Koşulların yerine getirilmesini yakından takip edeceğiz

Suriye'de ateşkes ilan edilmesinin ardından İletişim Başkanı Burhanettin Duran sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, 'Anlaşma koşullarının yerine getirilmesini yakından takip edeceğiz' ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Suriye'de bugün açıklanan Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması, Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği "terörsüz bölge" süreci açısından önemli bir aşamadır. Anlaşma koşullarının yerine getirilmesini yakından takip edeceğiz.

Bugün yaşananlar bir tesadüf değildir; aksine Cumhurbaşkanımızın yıllardır vurguladığı ilkelerin ve uyarıların bir iz düşümüdür.

Suriye'de kalıcı istikrarın yolu, tüm etnik ve mezhebi unsurların eşit yurttaşlık temelinde haklarının güvence altına alınmasından geçmektedir. Toprak bütünlüğünü koruyan ve terör örgütlerinden arındırılmış bir Suriye, bölgesel barışın anahtarıdır. Bu açıdan Suriye yönetiminin attığı adımlar ve gösterdiği çabalar önemlidir.

Türkiye, sahada güçlü, masada etkili bir aktördür. Terör örgütlerine karşı yürütülen kararlı mücadeleyle sınırlarımızda terörsüz bir bölge inşa edilirken; diplomasiyle de Suriye halkının geleceğini belirleyecek süreçler desteklenmektedir. Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliği Türkiye için vazgeçilmezdir.

Türkiye, komşusunun güvenliğini kendi güvenliğinden ayrı görmeyen; barışı ilke, istikrarı hedef edinen bir devlettir."

