Kırmızı Bülten’le aranan suçlular ülkeye getirildi

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Kırmızı Bülten ve Kırmızı Difüzyonla aranan 12, ulusal seviyede aranan 5 olmak üzere toplam 17 firari suçlunun, 11 farklı ülkede yapılan başarılı operasyonlar ve ortak çalışmalar neticesinde yakalanarak Türkiye'ye iade edildiğini bildirdi. Operasyonların Almanya, Irak, Azerbaycan, Bosna Hersek, Belarus, Gürcistan, İtalya, Kırgızistan, Kosova, Kuzey Makedonya ve Yunanistan'daki mevkidaşlarla yürütülen yakın işbirliğiyle gerçekleştirildiğini vurgulayan Yerlikaya, yakalanan firarilerden 6'sının Almanya'da, 2'sinin ise Irak'ta ele geçirildiğini belirtti.