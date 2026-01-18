Suriye'de Deyrizor teröristlerden temizlendi!

Suriye'de Deyrizor ilinin terör örgütü YPG/SDG işgalinde bulunan kısmı, Fırat Nehri doğusundaki aşiret güçleri tarafından büyük ölçüde kurtarıldı.





Deyrizor'daki aşiret kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, ili ortadan ikiye ayıran nehrin batı yakasından gelen aşiretler ile doğu tarafındaki aşiretlerin dün akşamdan bu yana YPG/SDG'ye karşı başlattığı silahlı hareket sürüyor.