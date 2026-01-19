AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Devlet içinde devlet ordu içinde ordu olmaz





Çelik, terör örgütlerinin hiçbir etnik ya da dini grubun temsilcisi olamayacağını, işgalciliğini "kazanım" olarak tanımlayanların Kürtlere ve tüm Suriye'ye yıkım getirmek isteyen habis siyasi projelerin destekçisi durumuna düştüğünü ifade ederek, "Terörsüz Türkiye'ye destek verdiğini söyleyip 'terörsüz bölge'ye karşı çıkmak ağır bir siyasi çelişkidir. Esas olan, kapsayıcı bir toplumsal, siyasal ve anayasal modelle Arap, Türkmen ve Kürt kardeşlerimizle, tüm din ve mezhep mensuplarının bir ve bütün Suriye'nin eşit ve onurlu unsurları olmalarıdır." değerlendirmesini yaptı.



Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından açıklanan "Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması"nın, Suriye'nin birliği için önemli bir zemin olacağının, bunun Suriye'nin iç bütünleşmesine dönük net bir beyan olduğunun altını çizen Çelik, "terörsüz bölge" yaklaşımı için destekledikleri doğru bir adım olduğunu belirtti.



Çelik, şunları kaydetti:



"Suriye'deki Kürt kardeşlerimiz için gerçek 'kazanım' 10 Mart Mutabakatı ile başlayan, hakları garanti alan kararnameyle devam eden ve son olarak anlaşmayla çerçevelenen yol haritasıdır. Suriye'de her türlü sabotaja karşı sağduyulu davranılması, birlik ve bütünlük sağlanması ve terörün ortadan kalkması için atılan her adım kıymetlidir. Bunun, terörle mücadelede tavizsiz olunması gerektiği ilkesiyle beraber ele alınması gerektiği açıktır. Cumhurbaşkanımızın komşumuz olan ve yakın bölgemizdeki halklara dönük 'kardeşlik siyaseti' kararlılıkla sürmektedir. Kardeş ülkelerdeki halkların terör ve emperyalist vesayetlerden arınmış onurlu, huzurlu, güvenli ve müreffeh bir geleceğe sahip olması için çalışmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın yıllar içinde sabır, dirayet ve emekle ürettiği bu stratejinin kardeş ülkelerin 'egemenliklerine saygı' temelinde, herkes için doğru sonuçlar ürettiğini görmeye devam ediyoruz."

DİĞER