Başkan Erdoğan: Bölgemizde terörün devri tamamen kapandı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sona erdi. Erdoğan, önemli konuların masaya yatırıldığı kritik toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkanlar;

Toplantımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Bizim için önemli olan milletimizin, tüm Türkiye'nin huzuru, geleceğine güvenle ve huzurla bakmasıdır. Göreve geldiğimiz günden bu yana hep bu amaçla çalıştık. Gece gündüz demeden çalıştık. Türk milletinin başını yere eğdirmedik. 86 milyona mahcup olmadık. Türkiye'nin menfaatlerini her zaman gündemimizin ilk sırasına yerleştirdik. Bunlar her zaman savunduk.

Millete hesap vermeyi şiar edinmiş bir kadroyuz. Çocuklarımızın yarı yıl karne heyecanı yaşadığı şu günlerde, biz de geçen yıla ait karnemizi aziz milletimizin takdirine sunduk.

Türkiye'yi her alanda şaha kaldırmak için tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumundayız.

Bize oy vermiş ya da vermemiş tüm vatandaşlarımın şunu çok iyi bilmesini arzu ediyorum. Her kardeşimiz bizim nazarımızda aynı standartta hizmete layıktır. Siyasi kökenlerine, oy tercihlerine göre insanlarımızı ayırmak bizim kitabımızda hiçbir zaman yer almamıştır. Herkesi aynı samimiyetle kucaklıyoruz.

Biz her zaman eserlerimizle konuşuyoruz. Başkentimiz Ankara'ya yeni Türkiye'yi simgeleyen bir yatırımı kazandırmanın mutluluğunu yaşadık. Bu önemli yatırımların Ankara'ya kazandırılmasına emeği geçenleri bir kez daha tebrik ediyorum. Türkiye hedeflerine ulaşacak.

Bu ülkede kutuplaştırma deyince, felaket tellallığı denince kimin akla geldiği herkesin malumudur.

DIŞ POLİTİKA

Bugünkü Kabine toplantımızdan dış siyasi gelişmeleri ele aldık. Türkiye'nin bu fırtınalı dönemi kazasız belasız atlatması için alınması gereken ilave tedbirleri görüştük. Mevcut sorunlar derinleşerek büyürken, bunlara her gün yenileri ekleniyor. Hukukun gücü yerine, güçlünün hukukunun egemen olduğu daha çarpık bir küresel düzene doğru sürükleniyoruz.

Rusya-Ukrayna savaşı 5. yılına girecek. Şehirler yıkıldı, birçok insan öldü. Barış umutlarını artıracak bir yol haritası oluşmadı.

İran yeni bir sınama ile karşı karşıya. İranlı kardeşlerimiz tuzaklarla dolu bu dönemi geride bırakacaktır.

Ortak bir tarihi, ortak bir kültürü, ortak bir medeniyeti paylaştığımız Suriye'deki her gelişmeyle çok yakından ilgileniyoruz. Suriye Suriyelilerindir. Suriye kardeş Suriye halkınındır.

ATLAS ÇAĞLAYAN CİNAYETİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Atlas yavrumuzu katleden canilerin yargıda gereken dersi almasını istiyoruz. Üzerimize düşen neyse sonuna kadar yerine getirmenin kararlılığı içinde olduğumuzu belirtmek istiyorum.