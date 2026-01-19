CHP’de yönetim krizi

YAZ aylarında Ankara'da açılan Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nde kriz bitmiyor. Kısa süre önce ofisin arka planından eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun fotoğrafını ve ismini kaldırtarak, Türk bayrağını ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün portresini yerleştiren Özel, ardından İmamoğlu'nun kapı isimliğine de müdahale ederek yanına kendi ismini eklettirmişti. İmamoğlu cephesinde büyük rahatsızlık yaratan bu girişimler sonrası iki kanat arasında yeni bir örtülü çekişme daha gün yüzüne çıktı. Özel, 2026 yılının yol haritası üzerine istişarelerde bulundu. Bu süreçte Silivri'de tutuklu bulunan İmamoğlu'ndan karşı hamle geldiği öğrenildi. İmamoğlu'nun, ziyaretine gelen milletvekilleri ve avukatları aracılığıyla gölge kabineye Özel'den bağımsız olarak kendi talimatlarını ilettiği, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nde iki farklı kanattan gelen çelişkili görüşlerin partili kurmayları zor durumda bıraktığı iddia ediliyor.