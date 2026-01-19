İzmir'de yanmış aracın içinde ölü bulunmuştu: Dikkat çeken cinayet şüphesi

"KAZA VEYA İNTİHAR OLMASI İMKANSIZ"



Olayın ardından Bursa ve Artvin'den Ödemiş'e gelen aile üyeleri, olayın bir cinayet vakası olduğunu iddia etti. Baba Sefer Odabaş, oğlunun kültürel birikimi yüksek, zararlı alışkanlıkları olmayan bir genç olduğunu belirterek şunları söyledi:



"Oğlumuz buraya yanan alanlardaki çalışmaları yürütmek için gelmişti. Cumartesi günü aracının içinde yanmış vaziyette bulunduğu haberini aldık. Olay yerinde yaptığımız incelemeler sonucunda bunun bir kaza ya da intihar olamayacağına kanaat getirdik. Aracın tutuştuğu yer ile bulunduğu nokta birbirinden farklı. O sabah hak edişini almıştı ancak bu paranın nereye gittiği belli değil. Cuma günleri o bölgede çalışma yapılmamasına rağmen oraya çıkması ve aracın geri planda düz bir alan varken rampada bırakılması hayatın olağan akışına aykırıdır. Bu bir gasp ya da başka bir olay olabilir."