Başkan Erdoğan, eski NBA oyuncusu Shaquille O’Neal ile basketbol oynadı

İstanbul'da Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde basketbol oynayan Erdoğan ve O'Neal, basketbol toplarını imzaladı.

Erdoğan ve O'Neal, genç sporcularla fotoğraf çektirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, MİT Başkanı İbrahim Kalın, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Halit Yerebakan, AK Parti milletvekilleri Mustafa Varank, Cüneyt Yüksel, Alpay Özalan, Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ünal Karaman, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF Başkanvekili Harun Erdenay ile Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan da etkinlikte yer aldı.