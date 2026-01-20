‘Milli füzelerde çıta daha da yükselecek’

ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, uzun süredir yaptıkları yatırımların 2026'da devreye girmeye başlayacağını, devam eden projelerde de önemli eşiklerin aşılacağını bildirdi. ROKETSAN'ın üretimi devam eden birçok ürünü bulunduğuna işaret eden İkinci, özellikle stratejik sistemler tarafındaki ürünlerin çok büyük ilgi çektiğini vurguladı. İkinci, "2026, bu konularda yaptığımız çalışmaların meyvelerini verdiği bir yıl olacak. Hava-hava füzemiz GÖKBORA, 300 ER füzemizin çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Seyir füzeleri ve diğer mini mühimmatlar tarafında da çok farklı yenilikleri inşallah yaşayacağımız bir 2026 yıl olacak" dedi.