Suriye’de teröre neşter

Suriye'de son haftalarda yaşanan askeri gelişmeler, on yılı aşan bir iç savaşın ardından ülkenin geleceğine dair verilen kritik bir mücadelenin önemli bir yansıması. 2024 yılının sonlarında 60 yıllık Baas iktidarının devrilmesiyle birlikte Suriye, ilk kez uluslararası toplum tarafından tanınan, ülke bütünlüğünü ve merkezi otoriteyi esas alan yeni bir yönetim sürecine girdi. Suriye'de terör faaliyetlerine devam eden YPG, Suriye iç savaşının yarattığı güvenlik boşluğunu "DEAŞ'la mücadele" gerekçesiyle kullanarak ülkenin kuzey ve doğusunda geniş bir alanı fiilen kontrol altına aldı.

DEVRE DIŞI KALDILAR

Enerji kaynakları da terör örgütünün temel dayanaklarından biri oldu. Deyrizor, Rakka ve Haseke hattındaki petrol ve doğal gaz sahaları, örgütün hem finansal devamlılığını sağladı hem de fiili hâkimiyetini pekiştiren bir araç olarak kullanıldı. Terör örgütü özerk yönetim taleplerini sürdürdü ve "devlet içinde devlet" niteliği taşıyan yapısını korumakta ısrar etti. Entegrasyon çağrılarına mesafeli duran, müzakere süreçlerini oyalayan ve sahadaki fiili kontrolünü kalıcılaştırmaya çalışan bu tutum, Şam yönetimiyle gerilimi kaçınılmaz hale getirdi. Deyrizor'dan Rakka'ya, Haseke kırsalından Fırat hattına uzanan bölgede örgüt, kalıcı kontrol noktaları kurdu, yerel idari yapıları devre dışı bıraktı ve merkezi devletten kopuk bir yönetim pratiği geliştirdi.

YENİ ANLAŞMA SAĞLANDI

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara, terör örgütü YPG ile ateşkes ve örgütün tam entegrasyonunu kapsayan yeni bir anlaşmaya imza atıldığını duyurdu. Anlaşma maddelerinden konuşlandırmaya bir ön adım olarak Suriye hükümet güçleri ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında tüm cephelerde ve temas hatlarında derhal ve kapsamlı bir ateşkes ilanı ve SDG'nin tüm askeri birliklerinin Fırat Nehri'nin doğusuna çekilmesi. Deyrizor ve Rakka illerinin idari ve askeri olarak tamamen ve derhal Suriye hükümetine devredilmesi. Buna, tüm sivil kurum ve tesislerin devri ile Suriye devletinin ilgili bakanlıklarında görevli mevcut çalışanların kadroya alınması için derhal kararnamelerin çıkarılması ve hükümetin, iki vilayette SDG'nin savaşçıları ve sivil kurum çalışanları hakkında herhangi bir işlem yapılmaması taahhüdü dahildir. Haseke ilindeki tüm sivil kurumların, Suriye devletinin kurumları ve idari yapılarına entegre edilmesi. Suriye hükümeti, kaynakların Suriye devletine dönmesini sağlamak için Suriye güvenlik güçleri tarafından korunması suretiyle bölgedeki tüm sınır geçişlerinin, petrol ve doğal gaz alanlarının kontrolünü ele alacaktır.

BAŞKAN ERDOĞAN KONUŞTU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, önceki akşam Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada "Türkiye ile Suriye ikili ilişkileri ve Suriye'deki son gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanımız, Türkiye'nin Suriye'ye terörle mücadele başta olmak üzere birçok alanda desteğinin artarak süreceğini belirtti" ifadelerine yer verildi.

MİT DE SAHADAYDI

SURİYE ordusunun YPG/ SDG'ye yönelik operasyonuna Ankara'dan da değerlendirmeler var. Güvenlik kaynakları, operasyon süresince sivillerin zarar görmemesi için Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Suriye yönetimi ile yoğun temas içinde olduğunu bildirdi. Kaynaklar, "Teşkilat, sivillerin zarar görmemesi için Suriye yönetimi ile çok yoğun temas yürüttü" açıklamasını yaptı. Suriye yönetiminin yanı sıra ABD başta olmak üzere DEAŞ'la mücadele uluslararası koalisyonu bileşenleri ile yoğun temas trafiğinin devam ettiğini belirten kaynaklar, mücadelenin hız kesmeden devam edeceğini vurguladı.

SU KAYNAKLARIYLA TEHDİT DÖNEMİ BİTTİ

SURİYE ordusu, terör örgütü YPG/SDG'nin Münbiç'in güneybatısındaki Tişrin Barajı'ndan çekilmeye başlamasıyla eş zamanlı olarak barajı kontrolüne almak üzere harekete geçti. Terör örgütünün kontrol ettiği enerji kaynakları Şam yönetiminin kontrolüne geçecek. Terör örgütünün temel gelir kaynaklarından uyuşturucu ve insan kaçakçılığı sona erecek. DEAŞ'lı tutukluların bulunduğu kampların(El Hol ve El Roj başta olmak üzere) güvenliği ve yasal sorumluluğu Suriye hükümeti tarafından üstlenilecek. Bu durum terör örgütü SDG/YPG/PKK'ya Batı tarafından verilen desteğin bahanesini de ortadan kaldırıyor.