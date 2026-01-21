  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Gündem Türk bayrağına yönelik hain saldırıda yeni gelişme 35 tutuklama!

Türk bayrağına yönelik hain saldırıda yeni gelişme 35 tutuklama!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Nusaybin-Kamışlı sınır hattında terör örgütü yandaşlarınca Türk bayrağına yönelik gerçekleştirilen olayla ilgili Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığını bildirdi. Tunç, bu kapsamda 356 şüpheli hakkında soruşturma yapıldığını, 35 şüphelinin tutuklandığını ve 45 şüpheli hakkında adli kontrol tedbirleri uygulandığını belirtti.

SABAH

Giriş Tarihi:

Türk bayrağına yönelik hain saldırıda yeni gelişme 35 tutuklama!

Adalet Bakanı Tunç, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Mardin Nusaybin-Kamışlı sınır hattında terör örgütü yandaşlarınca bayrağımıza yönelik gerçekleştirilen alçak girişimi lanetliyorum. Bu menfur olayla ilgili olarak Mardin Cumhuriyet Başsavcılığımızca adli soruşturma başlatılmıştır.

Diğer yandan, Suriye'nin Halep kentinde hükümet güçleri ile SDG/YPG terör örgütü arasındaki çatışmalar bahane edilerek ülkemizde gerçekleştirilen eylemlerle ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılıklarımızca soruşturmalar devam etmektedir."

Tunç, bu kapsamda 356 şüpheli hakkında soruşturma yapıldığını, 35 şüphelinin tutuklandığını ve 45 şüpheli hakkında adli kontrol tedbirleri uygulandığını belirterek, "77 kişinin gözaltı işlemleri ise devam etmektedir. Devletimizin egemenliğine ve toplumsal huzurumuza yönelen hiçbir saldırı, hiçbir provokasyon cezasız kalmayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA