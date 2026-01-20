YPG yandaşlarından Türk bayrağına hain saldırı! Peş peşe sert tepkiler gecikmedi: Değerlerimize saldıranlar bunun bedelini muhakkak ödeyecektir...

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"AÇIK BİR PROVOKASYONDUR"
"Nusaybin-Kamışlı sınır hattında, Suriye tarafındaki terör örgütü YPG yandaşları tarafından şanlı bayrağımıza yapılan hain saldırı, milletimizin huzuruna yönelmiş, terörle mücadele kapsamındaki gelişmeleri hedef alan açık bir provokasyondur.
Bu tür eylemleri planlayan ve icra edenler bilmelidir ki, Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenliğine yönelik her tehdit ve mukaddesatımıza yönelik her alçaklık, en kararlı şekilde karşılık bulacaktır.
"KARANLIK ODAKLARIN BİR KEZ DAHA DEVREYE GİRDİĞİ GÖRÜLMEKTEDİR"
Söz konusu saldırıyla, terörsüz Türkiye hedefini sabote etmeye yönelik karanlık odakların bir kez daha devreye girdiği görülmektedir. Bu girişimler, ne devletimizin kararlılığını zayıflatabilecek ne de milletimizin birlik ve beraberliğine zarar verebilecektir.
Olayla ilgili olarak ilgili kurumlarımız tarafından derhal soruşturma başlatılmıştır. Bu hain teşebbüsün failleri ve arkasındaki yapılar, hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde tespit edilerek gerekli tüm adli ve idari işlemler gecikmeksizin uygulanacaktır. Hiçbir saldırı ve provokasyon cezasız kalmayacaktır."
"EN NET VE GÜÇLÜ KARŞILIK VERİLECEK"
AK Parti Sözcüsü Çelik, Türk bayrağına yapılan alçak saldırıyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şanlı bayrağımıza yapılan alçak saldırıyı lanetliyoruz. Suriye tarafındaki terör örgütü SDG yandaşları tarafından Nusaybin-Kamışlı sınır hattında şanlı bayrağımıza yapılan alçak saldırıya en net ve güçlü karşılık verilecektir. Bayrağımız tüm değerlerimizin sembolüdür. Değerlerimize saldıranlar bunun bedelini muhakkak ödeyecektir." ifadelerini kullandı.
"HİÇBİR PROVOKASYON CEZASIZ KALMAYACAKTIR"
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Mardin Nusaybin–Kamışlı sınır hattında terör örgütü yandaşlarınca bayrağımıza yönelik gerçekleştirilen alçak girişimi lanetliyorum. Bu menfur olayla ilgili olarak Mardin Cumhuriyet Başsavcılığımızca adli soruşturma başlatılmıştır. Diğer yandan; Suriye'nin Halep kentinde Hükümet güçleri ile SDG/YPG terör örgütü arasındaki çatışmalar bahane edilerek ülkemizde gerçekleştirilen eylemlerle ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılıklarımızca soruşturmalar devam etmektedir. Bu kapsamda 356 şüpheli hakkında soruşturma yapılmış, 35 şüpheli tutuklanmış, 45 şüpheli hakkında adli kontrol tedbirleri uygulanmış, 77 kişinin gözaltı işlemleri ise devam etmektedir. Devletimizin egemenliğine ve toplumsal huzurumuza yönelen hiçbir saldırı, hiçbir provokasyon cezasız kalmayacaktır.
"TERÖRSÜZ TÜRKİYE YÜRÜYÜŞÜMÜZÜ SEKTEYE UĞRATMA ÇABASINDAN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİLDİR"
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Nusaybin–Kamışlı sınır hattında şanlı bayrağımıza yönelik YPG terör örgütü yandaşları tarafından gerçekleştirilen saldırıyı lanetliyoruz. Bu alçak provokasyon, milletimizin birlik ve beraberliğini hedef alan, Terörsüz Türkiye yürüyüşümüzü sekteye uğratma çabasından başka bir şey değildir. Bu provokatörler aklından çıkarmasın. Ay yıldızlı bayrağımız, şehitlerimizin emaneti, milletimizin namusudur. Bayrağımız için milletimizin her bir ferdi şehadete yürümekten asla geri durmaz. Bayrağımıza uzanan her kirli el, tarih boyunca hak ettiği cezayı bulmuştur ve her daim bulacaktır. Bundan da kimsenin şüphesi olmasın! Kardeşliğimize pusu kuranlara karşı en büyük cevabımız; daha fazla kenetlenmek, Büyük ve Güçlü Türkiye'yi inşa etmek için canla başla çalışmaktır.
"TERÖRSÜZ BÖLGE HEDEFİMİZE ZARAR VERMESİNE ASLA İZİN VERMEYECEĞİZ"
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Nusaybin–Kamışlı sınır hattında Suriye tarafındaki terör örgütü YPG yandaşları tarafından şanlı bayrağımıza yapılan alçak saldırıyı lanetliyorum. Birliğimize, beraberliğimize ve milletimizin huzuruna kast eden bu menfur girişiminin; kardeşliğimize gölge düşürmesine, Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefimize zarar vermesine asla izin vermeyeceğiz. Devletimiz tüm kurumlarıyla sahadadır. Aziz milletimiz; her türlü fitneye, tahrike ve nifak girişimine karşı sağduyusuyla dimdik duracak, kardeşliğimiz en güçlü bağımız olmaya devam edecektir. Olayın failleriyle ilgili kapsamlı bir soruşturma başlatılmış olup, bu alçaklığı planlayan ve uygulayanlar hukuk önünde mutlaka hesap verecek, bayrağımıza karşı gerçekleştirilen saldırı hiçbir şekilde cezasız kalmayacaktır.
"TERÖRSÜZ TÜRKİYE YÜRÜYÜŞÜMÜZÜ SEKTEYE UĞRATMA ÇABASINDAN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİLDİR"
"HİÇBİR PROVOKASYON CEZASIZ KALMAYACAKTIR"
"PLANLANMIŞ AÇIK BİR SABOTAJDIR"
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Aziz milletimizin bağımsızlığının ve egemenliğinin simgesi olan bayrağımıza yönelik Nusaybin-Kamışlı sınırında terör örgütü unsurlarınca gerçekleştirilen saldırıyı lanetliyorum. Şanlı bayrağımıza uzanan her el tüm milletimize ve asırlık kardeşliğimize uzanmış demektir. Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda büyük bir hassasiyet ve titizlikle yürütülen sürece karşı bir süredir devam eden provokasyonların son halkası olan bu menfur eylem, ülkemizin barış ve huzur iklimini zehirlemek, tarihî fırsatları boşa çıkarmak üzere planlanmış açık bir sabotajdır. Unutulmamalıdır ki milletimiz, sınırlarımız içinde veya dışında bayrağımızın şanını koruma iradesine, gücüne ve kararlılığına sahiptir.
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI: İDARİ TAHKİKAT BAŞLATILMIŞTIR
Türk bayrağına yönelik yapılan alçak provokasyona bir tepki de Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi. Konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Nusaybin'de bulunan geçişe kapalı sınır kapısından terör örgütü sempatizanları tarafından sınır geçme teşebbüsünde bulunulması ve sınır kapısındaki bayrağımıza saldırılmasıyla ilgili idari tahkikat başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." İfadelerine yer verildi.
BAKAN TEKİN: "MİLLETİMİZ BAYRAĞININ ŞANINI KORUMA KUDRETİNE SAHİPTİR"
Terör örgütünün Türk bayrağına yönelik provokasyonu sonrası bir tepki de Bakan Tekin'den geldi. Bakan Tekin açıklamasında, "Nusaybin–Kamışlı sınırında, terör örgütü unsurlarınca bağımsızlığımızın ve egemenliğimizin sembolü olan şanlı bayrağımıza yönelik gerçekleştirilen saldırıyı lanetliyorum. Bilinmelidir ki milletimiz, bayrağının şanını koruma kudretine ve kararlılığına sahiptir." İfadelerine yer verdi.