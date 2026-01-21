Atlas Çağlayan davasında şok gelişme!

Güngören'de 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın bıçaklanarak öldürülmesinin ardından ailesini tehdit eden 3 şüpheli daha gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken 1 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı. Konuya ilişkin toplam tutuklu sayısı 5'e yükseldi.

Güngören'de 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın bıçaklanarak öldürülmesinin ardından sanal medyada provokatif paylaşımlar yapan ve anne Gülhan Ünlü'yü tehdit ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Öte yandan konuya ilişkin Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün çalışmalarında Adana ve Antalya'da 3 şüpheli daha gözaltına alındı.