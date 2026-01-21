Bakanlık açıklama yaptı: Çocuk evleri sitesinde şiddet uygulan personele görevi iade edildi mi?

Son dakika haberleri...Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Mersin'deki çocuk evleri sitesinde şiddet uygulayan personelin göreve iade edildiği iddiasına ilişkin, "Bakanlığımız tarafından tespit edilen tüm eylemler, adli soruşturma ve idari disiplin süreçlerinde değerlendirilmektedir. Hiçbir eylemin cezasız bırakılmaması için değerlendirme süreçleri devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

"HER VAKAYI TİTİZLİKLE TAKİP EDİYORUZ"

Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde:

"Haberlerde bahsi geçen görüntülere dair olay, çocuk evleri sitesinde 2024 yılında İl Müdürlüğümüz tarafından tespit edilmiş olup ivedilikle inceleme başlatılmıştır. Bakanlığımız müfettişlerince yürütülen kapsamlı soruşturma neticesinde hem adli hem de idari süreçler titizlikle işletilmiştir. Bu kapsamda, ilgili personeller hakkında iş akdinin feshedilmesi, memuriyetten çıkarma, üst sınırdan yevmiye cezaları da dahil olmak üzere farklı işlemler uygulanmıştır. Ayrıca, ilgili kuruluş müdürünün idari görevi sonlandırılmıştır. Bakanlığımız tarafından tespit edilen tüm eylemler adli soruşturma ve idari disiplin süreçlerinde değerlendirilmektedir. Hiçbir eylemin cezasız bırakılmaması için ilgili değerlendirme süreçleri devam etmektedir. Bakanlık olarak her vakayı titizlikle takip ettiğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız."