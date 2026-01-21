Bedelli askerlik yerleri açıklanıyor! Bedelli askerlik yerleri nereden ve nasıl öğrenilir?

Bir yandan bedelli askerlik için başvurular devam ederken, diğer yandan 2025 yılında müracaat edenler için askerlik yerleri belli olmaya başlıyor. Peki bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Askerlik yeri sorgulaması nasıl yapılır? 2026 bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? İşte yanıtı...

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

2025 yılında 280.850,64 TL olarak uygulanan bedelli askerlik ücreti memur aylık katsayısına ve yeni yıl zam oranlarına göre hesaplanarak yeniden belirlendi. Bedelli askerlik ücretleri 2026 yılı için 333.089,04 TL olarak uygulanmaya başlandı.

BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURULARI NE ZAMAN SONA ERECEK?

Bedelli askerlik ücreti yılda 2 kez memur maaşına yapılan zam doğrultusunda belli oluyor. 7 Ocak'tan itibaren 2026 yılı bedelli askerlik müracaat işlemleri başladı. Temmuz ayına kadar bedelli askerlik için başvuranlar bu tutarı ödeyecek. Temmuz-Aralık için ise 6 aylık enflasyona göre yeniden bir tutar belirlenecek.