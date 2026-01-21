İzmir Büyükşehir 3 binanın mülkiyetini kaybetti

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nin kullanımında olan ve uzun yıllar Devlet Güvenlik Mahkemesi (DGM) binası olarak bilinen Halkapınar'daki Meslek Fabrikası, Tepecik'teki eski gasilhane ve makam olarak da kullanılan Kemeraltı'ndaki Egemenlik binası gibi 3 tarihi bina el değiştirdi. Edinilen bilgilere göre Vakıflar Genel Müdürlüğü, yaklaşık 6 ay önce bir vakıf senedi tespit etti. Bu senede dayanarak Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'ne başvuran Vakıflar, binanın mülkiyetinin kendisine ait olduğunu bildirdi. Tapu Kadastro tarafından yapılan incelemeler sonucunda, tarihi binaların mülkiyetinin Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyetine geçmesine karar verildi.