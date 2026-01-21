KONUK YAZAR SELAHATTİN GEZER YAZDI...

"Düstur-u nübüvvet 'Kuvvet haktadır, hak kuvvette değildir.' der, zulmü keser, adaleti temin eder." Bu yazının amacı jeopolitik meselelere tamamen manevi ve vicdani bir pencereden bakmaktadır. Küresel sistemin "güçlü olan haklıdır" mantığına karşı, "haklı olan güçlüdür" tezini savunmaktır. Haklı olanın yanında durmamak, güç kaybetmektir, insanlık kaybetmektir! Dünya bugün, kaynakların yetmemesinden değil, merhametin ve adaletin tükenmesinden dolayı bir yangın yeri. Bakıyoruz; bir yanda uzayın derinliklerine sondalar gönderen, atomun nefes alışını izleyen "süper güçler", diğer yanda ise bu güçlerin parmağıyla kan ve gözyaşına boğulmuş bir coğrafya... Bir devlet düşünün ki; yıldızların kalp atışını işitecek teknolojiye sahip olsun, galaksilerin sırrını çözmek için milyarlarca kilometre öteye gözünü diksin ama dönüp hemen yanındaki masumun hukukunu çiğnesin. Yakışmıyor! Uzaya uydu gönderen, kainatın işleyişindeki o muazzam hakikati anlamaya çalışan bir güce; kabadayılık yapmak, mafya gibi yol kesmek, ev basmak yakışmıyor. Gökyüzündeki o kusursuz nizamı görüp de, yeryüzüne fesat tohumları ekmek, devletlerin başına ihtilaller, milletlerin başına uyuşturucu musallat etmek, algı operasyonlarıyla halkları birbirine kırdırmak tam bir akıl tutulmasıdır.

İNSANCA YAŞATMA SANATI

Gerçek bir süper güç, gücünü adaletten almalıdır ki imparatorluğu daim olsun. Çünkü biliyoruz ki, zulümle abad olanın sonu berbat olur. Zulmü yaşatan bir güç, tarihin hiçbir döneminde ayakta fazla duramamıştır. Amerika ve onun gibi zalimliğe soyunanlar bilmelidir ki; bu gidişatın sonu yıkımdır. Gönül ister ki, bu felaketler yaşanmadan, mazlumların ahı göğe yükselmeden o idareciler bu kirli siyasetten vazgeçsinler. Arkalarından nefretle değil, hayranlık ve minnetle söz ettirsinler. Biz bu "insanca yaşatma" sanatını ecdadımızdan, Osmanlı'dan gördük. Osmanlı, at sürdüğü topraklara bir emperyalist gibi değil, bir hadim, bir hizmetkâr gibi gitti. Gittiği yere yolu, köprüyü, aş evini ve en önemlisi adaleti götürdü. Kimsenin diline pranga vurmadı, kimsenin inancına dokunmadı. Kilisesini de havrasını da tamir etti; "Sen, sen olarak kal ama huzur içinde yaşa" dedi. Bugün Kuzey Afrika'ya bir bakın! Asırlarca Osmanlı himayesinde kalan Cezayir'de, Tunus'ta insanlar hâlâ kendi dillerini konuşuyor. Ama Fransa gibi modern cellatların dokunduğu her yerde ne dil kaldı, ne kültür, ne de huzur...

SELAMETİN SAFINDA DURMAK

Benim feryadım şahsi bir öfke değil, evrensel bir adalet çağrısıdır. İran'ın politikalarını sevmem, İslam'ın önüne çıkardığı engellere kızarım; ama bu, onun bağımsızlığının ihlal edilmesini istememi gerektirmez. Benim adaletim, sevmediğim için de geçerlidir. Amerika'nın da, Çin'in de evine ateş düşmesin; herkes haddini bilsin, herkes kendi tabağından yesin ve herkesin hukukuna saygı duyulsun. Kainatın sesini dinleyenler, mazlumun sesini de duymak zorundadır. Aksi halde, ne uzaydaki sondalar ne de yerdeki ordular onları bekleyen sondan kurtaramayacaktır. Vahşetin değil, vakarın; sömürünün değil, selametin safında duran bir vicdan ancak dünyayı huzura kavuşturur. Son Söz ve İhtar: Huzurun anahtarı basittir: Herkes kendi rızkına razı olmalı. Başkasının tabağına gözünü diken, başkasının toprağına, emeğine ve bağımsızlığına el uzatan bir gün mutlaka ama mutlaka aç kalacaktır. Sende olmayana harisçe gözünü dikme ki, gözün hakikate kör olmasın! Kendi ürettiğini paylaş, ticaret yap, alışveriş yap ki huzur olsun. Buradan bir kez daha ihtar ediyoruz; ey Amerika, ey Siyonist İsrail! Bu gidişle kendi sonunuzu kendi ellerinizle hazırlıyorsunuz, yok olacaksınız. Ve Çin; sen de şimdiden aklını başına al! Doğu Türkistan'daki zulmü durdur, o mazlumları rahat bırak. Bilimle, teknolojiyle, uzayla uğraşırken; masumların ahını alıp bir "küresel çapulcuya" dönüşme. Unutma ki; ah alanın felahı olmaz, bilim ne kadar ileri giderse gitsin, vicdanın sustuğu yerde karanlık başlar.