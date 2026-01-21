Haberler Gündem Uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme O isim hakkında yakalama kararı... Uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme O isim hakkında yakalama kararı... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında dün sosyal medya fenomeni Bilal Hancı ve Mehmet Üstündağ ile birlikte, Abdi İbrahim'in sahibi Nezih Barut'un oğlu İbrahim Barut ve Huzur Giyim'in sahibi Turgut Gençal'ın oğlu Abdullah Gençal gözaltına alınmıştı. 3 şüphelinin yurt dışında olduğu bilgisi paylaşılmıştı. Yurt dışında olduğu belirlenen şüphelilerden birinin Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç olduğu açıklandı. Yontunç hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Soruşturma kapsamında Abdullah Gençal tutuklanırken; Bilal Hancı hakkında ev hapsi kararı verildi. SABAH









İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla dün sabah erken saatlerinde düğmeye basıldı. Magazin dünyasından iş dünyasına kadar uzanan geniş çaplı soruşturmada, kamuoyunun yakından tanıdığı 7 isim hakkında gözaltı kararı verilmişti. Düzenlenen operasyonda, sosyal medya fenomeni Bilal Hancı ve magazin yazarı Mehmet Üstündağ ile birlikte, dev ilaç firması Abdi İbrahim'in sahibi Nezih Barut'un oğlu İbrahim Barut ve Huzur Giyim'in sahibi Turgut Gençal'ın oğlu Abdullah Gençal gözaltına alınmıştı. 3 şüphelinin ise yurt dışında olduğu tespit edilmişti.

ESAT YONTUNÇ'A YAKALAMA KARARI Yurt dışında firari olduğu saptanan şüphelilerden birinin kimliği ortaya çıktı. Bu ismin Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç olduğu açıklandı. Yontunç hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Yontunç'a yöneltilen suçlamaların da fuhuş ve uyuşturucu kullanımını kolaylaştırma suçları olduğu öğrenildi.