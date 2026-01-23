Ekrem İmamoğlu'nun diploma iptal davasında flaş gelişme!

İBB’nin rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun sahte diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı davada İstanbul 5'nci İdare Mahkemesi son sözü söyledi. Mahkeme, davanın oy birliğiyle reddine karar verdi.

İBB'nin rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan eski belediye başkanı Ekrem İmamoğlu, diploma iptali davasının duruşması için geçtiğimiz günlerde hakim karşısına çıkmıştı. İmamoğlu'nun, lisans diplomasının iptal edilmesine ilişkin karara karşı açtığı davanın duruşması İstanbul 5. İdare Mahkemesi'nde görülmesi gerekirken, salon kapasitesinin yetersiz olması sebebiyle Marmara Ceza İnfaz Kurumu karşısında bulunan duruşma salonunda görüldü.

MAHKEME KARARINI VERDİ

İmamoğlu'nun sahte diplomasının iptali edilmesine karşı açtığı davada, İstanbul 5. İdare Mahkemesi kararını verdi. Mahkeme, davanın reddine oy birliğine karar verdi.

