Sınırdan gelebilecek göç dalgasına önlem alındı

Türkiye, İran'a yönelik bir müdahaleye bölgede yaracağı istikrarsızlık, oluşabilecek göç dalgası nedeniyle sıcak bakmıyor ancak bu olasılığa karşı A,B,C planları hazırlanıyor. İran'dan bir göç dalgası gelmesi durumunda, mümkün olduğu kadar İran sınırları içinde karşılanmasını sağlayacak formül üzerinde duruluyor. Bu kapsamda İran içinde bir tampon bölge oluşturulacak. Göç edenler tampon bölge sınırları içinde tutulacak. Türkiye sınırını geçmelerine izin verilmeyecek. Ayrıca, Gazze'nin imarı için uluslararası bir fon kurulacak. Suriye'nin imarı konusunda da Türkiye aktif rol oynayacak, bölge ülkeleri de devreye girecek. ABD, DEAŞ ile mücadele konusunda artık Irak ve Suriye gibi direkt ülkelerle çalışmak istiyor. Bu nedenle SDG'nin, Suriye yönetimine entegre olmasını bekliyor. Irak'a gönderilen DEAŞ'lıların, vatandaşı oldukları ülkelere iadesi gündeme gelebilecek. Bunların nasıl, hangi ülke kanunlarına göre yargılanacağı konularında uluslararası hukuk bakımından tartışmalar var.