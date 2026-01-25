Kılıçdaroğlu’ndan CHP’yi karıştıran mesaj

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazeteci-yazar Uğur Mumcu'nun vefatının yıl dönümünde paylaştığı anma mesajıyla dikkat çekti. Kurultay sürecinden bu yana "yolsuzluk" ve "şaibe" iddialarını dile getiren Kılıçdaroğlu, Mumcu'nun sözleri üzerinden mevcut CHP yönetimine ve delegelere yönelik ağır bir "teslim alınmışlık" imasında bulundu. Mumcu'yu andığı mesajında Mumcu'nun "Hangi iktidar rüşvet yoluyla bir kısım siyasetçileri teslim almışsa..." dizelerini hatırlatan Kılıçdaroğlu, bu vurguyla aslında değişim sürecinde yaşanan kurultay tartışmalarına doğrudan atıfta bulundu. Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışı, kurultayda delegelerin "ikna edildiği" yönündeki eski iddialarını yeniden gündeme taşıdı.