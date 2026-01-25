YPG'nin gizli operasyon odası görüntülendi





Elektrik sistemi kurulu tünel ağından ilerledikçe bir ev gibi döşenmiş bir bölüme ulaşılıyor. "Operasyon odası" olarak kullanıldığını belirtilen bu bölümün içerisinde mutfak, banyo, koğuş gibi bölümler olarak ayrıldığı görülüyor. Terör örgütü YPG'nin terör saldırılarında kullandığı insansız hava aracının parçaları hala burada bekliyor. Tüneldeki koğuşlardan birinde terör örgütü PKK Elebaşı Abdullah Öcalan'ın resmi görülüyor.



Fırat Nehri'ndeki karşı kıyılarına nazır, roket atar, havan ve keskin nişancıların yerleştirileceği mevzilerin tünel ağında yer aldığını ve tünellerin kilometrelerce uzandığını ifade eden Suriye askerlerinin ifadelerine göre, tünel ağlarından biri de beldedeki hastaneye ulaşıyor.





TERÖR ÖRGÜTÜ KİLİSENİN ALTINA DA TÜNEL KAZDI

Tabka beldesinde terör örgütü YPG'nin tünel kazdığı diğer bir nokta DEAŞ'ın burayı ele geçirdiği 2014'te patlattığı bir kilisenin altı. Kilisenin yıkık iskeleti, üzerindeki hac ayakta duruyor buna karşın alt kata inildiğinde burada terör örgütü YPG'nin mabedin altına kazdığı tünelin girişi bulunuyor.



Kilisenin altındaki YPG'nin terör tüneli de beldedeki diğer yeraltı ağıyla bağlanıyor. Suriye askerleri, burada depo benzeri bir bölümde bulunan İHA ile atılan bomba, havan mermileri ve hazırlanmış el yapımı patlayıcıları gösteriyor.