Uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında Merve Eryiğit de itirafçı oldu

O UÇAĞA BİNDİM

Özel jetle gidilen Kıbrıs'taki kumar partilerine de katıldığını dile getiren Eryiğit, "O uçağa, Ayşe Sağlam'ın daveti üzerine bindim. Uçakta Murat Gülibrahimoğlu ve diğer iş adamları vardı. Fatih Keleş de oradaydı. Ayşe ile birliktelerdi" diye konuştu.

Eryiğit, "(Gülibrahimoğulu) Kendisi ile sadece 1 kez cinsel birlikteliğim oldu. Tatilimde günlük 600 dolar civarı harçlık aldım." dedi.