Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davası başladı: 7 CHP'li belediye başkanı yargılanıyor...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma neticesinde 33'ü tutuklu 200 şüpheli hakkında, geçtiğimiz 20 Ekim günü 579 sayfalık iddianame hazırlanmıştı. CHP'li belediyelerdeki yolsuzluk ve rüşvet çarkının anlatıldığı iddianamede 1 ay sürmesi planlan duruşma itibarıyla başlıyor.
GÜVENLİK ARAMASI YAPILDI
İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki salonda görülecek duruşma öncesi jandarma ekipleri tarafından bina içerisinde güvenlik amacıyla arama yapıldı.
YARGILAMA BAŞLADI
Davanın ilk duruşmasına tutuklanmalarının ardından görevlerinden uzaklaştırılan Avcılar Belediye Başkanı sanık Utku Caner Çaykara, Seyhan Belediye Başkanı sanık Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı sanık Kadir Aydar, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı sanık Zeydan Karalar, Beşiktaş Belediye Başkanı sanık Rıza Akpolat'ın da aralarında bulunduğu bazı tutuklu sanıklar ile tarafların avukatları hazır bulundu.
AZİZ İHSAN AKTAŞ DURUŞMAYA KATILDI
Duruşmaya, örgüt lideri tutuksuz sanık Aziz İhsan Aktaş ve görevden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı sanık Ahmet Özer'in de arasında bulunduğu bir kısım tutuksuz sanıklar da katıldı.
CHP'li bazı başkan yardımcıları, milletvekilleri, belediye başkanları, parti yöneticileri, partililer ve sanık yakınları izleyici olarak duruşmaya katıldı.
"KAÇMADIM, BURADAYIM"
Aziz İhsan Aktaş, duruşma öncesinde salona girerken konuştu.
Aktaş, "Adalet mülkün temelidir. Bugün adalet için söyleyeceklerimi yine söyleyeceğim. Kaçmadım, buradayım. Poz vermeye gelmedim, çok doğal bir şekilde duruyorum." dedi.
AYLIK GELİRLERİNİ BEYAN ETTİLER
Sanık avukatların usule ilişkin taleplerinin ardından 1.5 saatlik bir ara verildi. 14:30 sıralarında başlayan duruşmada mahkeme avukatların taleplerini reddederek sanıkların kimlik tespitine geçildi. Görevden uzaklaştırılan belediye başkanları aylık gelirlerini şu şekilde beyan etti; Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar 100 bin TL, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin 150 bin TL, avukat eşi Celal Tekin'in ise 500 bin TL, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar 370 bin TL, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara 130 bin TL ve Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer 150 bin TL.
AKPOLAT'IN AYLIK GELİRİ 21 GÜNDE DEĞİŞTİ
Görevden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ise mal varlığına el konulduğunu ve bir gelirinin olmadığı söyledi. Ancak CHP İl Başkanlığı seçimine muhalefet karıştırdığı iddiasıyla yargılandığı dava kapsamında 6 Ocak günü hakim karşına çıkan Akpolat burada aylık gelirinin 300-500 bin TL arasında olduğunu beyan etmişti.