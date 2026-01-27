Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davası başladı: 7 CHP'li belediye başkanı yargılanıyor...

AYLIK GELİRLERİNİ BEYAN ETTİLER

Sanık avukatların usule ilişkin taleplerinin ardından 1.5 saatlik bir ara verildi. 14:30 sıralarında başlayan duruşmada mahkeme avukatların taleplerini reddederek sanıkların kimlik tespitine geçildi. Görevden uzaklaştırılan belediye başkanları aylık gelirlerini şu şekilde beyan etti; Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar 100 bin TL, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin 150 bin TL, avukat eşi Celal Tekin'in ise 500 bin TL, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar 370 bin TL, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara 130 bin TL ve Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer 150 bin TL.