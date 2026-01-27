  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Gündem Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Rusya'ya gidiyor! Putin'le kritik görüşme!

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Rusya'ya gidiyor! Putin'le kritik görüşme!

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, çarşamba günü Rusya'nın başkenti Moskova'da Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşecek.

AA

Giriş Tarihi:

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Rusya’ya gidiyor! Putin’le kritik görüşme!

Suriye basınında yer alan habere göre, özel yayın yapan Suriye TV, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın çarşamba günü Moskova'ya gideceğini ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceğini duyurdu.

Haberde ziyarete ilişkin ayrıntılara yer verilmedi.

Söz konusu ziyaretle ilgili olarak Suriye ya da Rusya makamlarından şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile daha önce 15 Ekim 2025'te Moskova'da bir araya gelmişti. Bu ziyaret, Beşar Esad rejiminin Aralık 2024 sonunda sona ermesinin ardından Şara'nın Cumhurbaşkanı olarak gerçekleştirdiği ilk resmi Moskova ziyareti olmuştu.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA