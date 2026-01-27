Türkiye ile Nijerya arasında 9 kritik anlaşma imzalandı | Başkan Erdoğan: Nijerya stratejik ortağımız

"EĞİTİM İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASIYLA DA İŞBİRLİĞİMİZİN AHDİ TEMELİNİ DAHA DA GÜÇLENDİRECEĞİZ" Afrika'nın bilhassa Sahel bölgesinde filizlenen terör örgütlerinin tüm kıtanın huzuruna tehdit teşkil ettiğini vurgulayan Erdoğan, "Sayın Tinubu'nun liderliğinde terörle mücadelesinde dost Nijerya halkının yanındayız. Nitekim bugün askeri eğitim ve istihbarat alanlarında daha yakın işbirliği imkanlarını değerlendirdik. Ülkemizin terörle mücadeledeki önemli tecrübesini paylaşmaya hazır olduğumuzu belirttik. Ayrıca, Nijeryalı yetkililerin önde gelen savunma sanayii firmalarımızla bu ziyaret kapsamında yapacakları görüşmelerin müspet neticelerini de yakında alacağımıza inanıyorum." diye konuştu. Erdoğan, eğitim alanında işbirliği konusunun, önemli bir gündem maddesi olarak görüşmelerde yerini aldığını belirterek, şöyle devam etti: "Pek çok Nijeryalı gencin ülkemizde eğitim görmesinden mutluluk duyuyoruz. Ayrıca, Maarif Vakfımızın Nijerya'da faaliyetlerine başlamasıyla birlikte Nijerya'nın genç nüfusu için ilave bir imkan sunabileceğimize inanıyorum. Bugün imzaladığımız eğitim işbirliği anlaşmasıyla da işbirliğimizin ahdi temelini daha da güçlendireceğiz. Kardeşim Bola Ahmed Tinubu'ya ülkemizi ziyaretleri dolayısıyla tekrar teşekkür ediyorum. Dost ve kardeş Nijerya halkına en kalbi selamlarımı gönderiyorum."

Türkiye'yi ziyaret eden Nijerya Cumhurbaşkanı Tinubu ise Nijerya adına Türk halkına ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şükranlarını sunduğunu söyleyerek "İşbirliği yapmaya hazır olduğunuz için de ayrıca teşekkür ederim." ifadesini kullandı.



Tinubu, her iki ülke için önemli hususları ele aldıklarına işaret ederek, "Ticaret, çifte vergilendirmenin önlenmesi, birtakım engellerin ortadan kaldırılması, bütün bunları konuştuk. Birlikte çalışmaya, birlikte refah kurmaya hazır olduğumuzu gördük." değerlendirmesinde bulundu.



İki ülke halklarına faydalı olacak, bilhassa ekonomik faaliyetleri ele aldıklarını vurgulayan Tinubu, "Özellikle de Afrika kıtasının istikrarına, barışına yapılabilecek katkılardan bahsettik. Kıtanın kalbinde yer alan bir ülkeyiz biz Nijerya olarak. Etrafında zorluklar, sınamalar, istikrarsızlıklar olan bir ülkeyiz." diye konuştu.



Tinubu, terörle mücadele konusunun da görüşüldüğünün altını çizerek, "İstikrarsızlaştırma, haydutluk faaliyetleri bizim coğrafyamızda rastladığımız, etrafımızda gördüğümüz, korku salan faaliyetler. Bunları konuştuk. Bunları aşabilmek için bir arada çalışabileceğimizi ortaya koyduk. Bunun için size teşekkür ediyorum değerli kardeşim." ifadelerini kullandı.



Demokrasi ve özgürlüğe olan taahhüdün ortaya konulduğunu belirten Tinubu, "Somali ile ilgili yaptığınız yorumları not aldık. Bu konuda bana güvenebilirsiniz. Demokrasi, özgürlükler ve refah konusundaki faaliyetlerdeki taahhüdümüz konusunda bana tam olarak güvenebileceğinizi bir kez daha ifade etmek istiyor, teşekkür ediyorum." dedi.