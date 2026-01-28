Uyuşturucuya karşı toplumsal seferberlik

İzmir'de 19 Ocak'ta gerçekleştirilen 'Narkokapan' isimli Cumhuriyet tarihinin en büyük narkotik uyuşturucu operasyonunda sokaklar zehir tacirlerinden temizlendi ancak yetkililer bununla da kalmadı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Medya İletişim Bürosu'nca her türlü bağımlılığın önüne geçilebilmesi ve vatandaşların bilinçlendirilebilmesi için afişler hazırlandı.

"ÖNEMLİ BİR ADIM ATTIK"

Hazırlanan afişlerde birçok slogan ve vatandaşların polis ve jandarma dışında bir telefonla nerelerden yardım isteyebilecekleri de anlatıldı. Tek tuşla polis ve jandarmaya ulaşabilecekleri 'UYUMA' isimli uygulama ve Alo 191 Uyuşturucu ile Mücadele Danışma ve Destek Hattı ile 115 numaralı Yeşilay Danışmanlık Merkezi Destek Hattı hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

YEDAM Danışma Hattı 115'te, bağımlılıklarla mücadelede ilk adımı atmak isteyen herkes için erişilebilir, bilimsel temellere dayanan bir çözüm kapısı sunuluyor. 'UYUMA' uygulamasında ise, vatandaşların, uyuşturucu satışı ve kullanımıyla ilgili şüpheli durumları anında kolluk güçlerine bildirebilecekleri, emniyetin de tüm ihbarları titizlikle değerlendirdiği belirtildi. Yetkililer Alo 191 Uyuşturucu ile Mücadele Dayanışma ve Destek Hattı'ndan uyuşturucu ile ilgili danışma ve destek hizmetlerinin doğrudan verildiği, kişiye uygun gerekli yönlendirmelerin yapıldığı, danışmanlık hizmeti alabilecekleri vurgulandı. Bağımlılık ile Savaşan Aileler Derneği Başkanı Nejla Sivaşan ve yönetimi ile görüşen İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, "İzmir'de çok önemli bir adım attık, virgül atıldı. Durmadan, yorulmadan evlatlarımızı bu karanlıktan kurtarmak zorundayız. Bir gencimizi bile uzak tutabilmek büyük bir kazanımdır. Diğer alanlarda da hem takibimizi hem de mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Çocuklar gözbebeğimiz gençler geleceğimiz" dedi.